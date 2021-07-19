В Волгограде сотрудница поликлиники за деньги «нарисовала» прививки от ковида

Полиция напоминает: за подделку и покупку сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летняя работница одной из поликлиник Волгограда попалась на мошенничестве: женщина за деньги «рисовала» прививки от коронавируса. За 8 тысяч рублей она внесла в информационную базу данные о двух жителях города-героя о том, что они якобы прошли первый этап вакцинации от ковида. На самом же деле обратившиеся попросту хотели обманом получить сертификат. В отношении волгоградки, которая работает в медучреждении оператором ЭВМ, возбудили уголовное дело.

- Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.