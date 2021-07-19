В Волгоград приедет писатель Захар Прилепин

Захар Прилепин будет в Волгограде 22 и 23 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоград с двухдневным визитом посетит известный российский писатель Захар Прилепин. 22 июля публицист и общественный деятель, который еще является сопредседателем политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», отправится на Мамаев курган. В этот же день он встретится с журналистами, сторонниками партии, участниками регионального отделения Движения и Гвардии Захара Прилепина. Также писатель примет участие в съемках ток-шоу на телевидении, сообщили «КП-Волгоград» в «Справедливой России - Волгоград».

Кроме того, 22 июля Захар Прилепин встретиться со своими читателями. Мероприятие пройдет в 18.20 в книжном магазине «Кассандра», который находится на улице Мира, 11. Прийти на встречу может каждый желающий, вход свободный.

23 июля лауреат ряда престижных литературных премий пройдется пешком по Аллее Героев к Центральной набережной, возложит цветы к «Вечному огню». В этот же день пройдет пресс-конференция.