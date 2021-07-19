«Новые люди» требуют наказать атакующих сквер Саши Филиппова вандалов

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В Волгограде в сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе объявились неизвестные вандалы, выбравшие своей целью детский аттракцион с прогулочными лодочками, которые уже дважды ломали и резали по ночам.

Утром в воскресенье пришедшие на работу сотрудники обнаружили перевернутыми, изуродованными и изрезанными лодочки в пруду, где ищут спасения от захватившей Волгоград жары родители с детьми. Аттракцион — их любимое место отдыха, но внезапно он стал целью для неизвестных вандалов. В первый раз неизвестные недоброжелатели ночью похитили два аккумулятора. У администрации парка опускаются руки, поскольку пока на их просьбы найти вандалов в полиции пока не реагируют. По словам директора парка, он уже написал заявление по факту ночного происшествия.

Директор парка Алексей Никулин посетовал на то, что аттракционы в таком состоянии, что и ремонтировать уже нечего. Предварительно ущерб может составлять до нескольких десятков тысяч рублей.

Без помощи полиции найти и наказать злоумышленников администрация парка не может. Установленные в парке камеры наблюдения могли зафиксировать, кто орудует по ночам в сквере, но пока записи с них никто не отсматривал.

Кстати, буквально на днях блогер Виолетта Чиковани с шумом прокатилась по аллеям парка на пафосной иномарке ради хайпа. Тогда конфликт получил широкий резонанс в СМИ, а волгоградцы потребовали наказать блогершу. Нынешний инцидент без внимания горожан могут спустить на тормозах. Однако сторонники партии «Новые люди» считают, что безнаказанность только провоцирует вандалов на новые подвиги.

«Мы решили помочь директору парка добиться справедливости. Нужен общественный контроль за ситуацией, инцидент нужно довести до конца, а по факту происшествий обязательно должно быть возбуждено уголовное дело», - считает волгоградский адвокат, сторонник партии «Новые люди» Алексей Ушаков. - «Новые люди» возьмут ситуацию на контроль. Нельзя оставлять любимое место отдыха один на один со злоумышленниками.

Правозащитник убежден, что волгоградцы должны объединиться и довести ситуацию до ее логического завершения, потребовав найти злоумышленников. Вандалы должны быть пойманы и наказаны, технические возможности для этого у полиции есть.