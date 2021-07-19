Под Волгоградом 17-летнего парня насмерть засыпало 14 тоннами пшеницы

17-летний житель Даниловского района умер страшной смертью: он упал в зерноприемник, его засыпало 14 тоннами пшеницы. По данному факту следователи Волгоградской области возбудили уголовное дело о статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия произошла 18 июля в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Молодой человек присутствовал во время разгрузки зерна из «КамАЗа». Он случайно упал в приемник, его стало засыпать.

- Очевидцами случившегося стали другие работники, которые тут же бросились откапывать пострадавшего, однако спасти парня не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела продолжается.