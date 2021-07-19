Волгоградец пытался заказать путану, но лишился 33 тысяч рублей

Волгоградцы каждый день приходят в полицию и пишут заявления на онлайн-мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по последним сводкам полиции, волгоградские мужчины хотят интима и зрелищ. Одного мошенники развели на 33 тысяч рублей за несуществующую путану, а второй перевел аферистам 10 тысяч за билет в театр. О первом преступлении заявил 31-летний житель Красноармейского района. Он рассказал, что пытался вызвать по интернету девушку легкого поведения. Та попросила предоплату. Мужчину не смутила сумма и он легко с ней расстался. Правда, потом дозвониться жрице любви не смог – она отключила телефон.

Второй житель из Тракторозаводского района хотел получить не физическое, а эстетическое удовольствие – сходить на спектакль. Заплатил за электронный билет, но, как выяснилось позже, стал жертвой мошенников.

- Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей преступников, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.