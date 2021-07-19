Волжанин, покалечивший ребенка в ДТП, заплатит 150 тысяч

Решение вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд взыскал с водителя «Шкоды Рапид», который сбил 12-летнего мальчика, 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. ДТП произошло в марте 2019 года на улице Машиностроителей в Волжском. Подросток перебегал дорогу в неположенном месте, в итоге угодил под колеса иномарки. У ребенка были переломы и серьезные травмы. Мать обратилась в суд, так как здоровью ее сына был нанесен тяжкий вред.

- Суд пришёл к выводу, что исковые требования о компенсации морального вреда являются обоснованными. Вместе с тем судом учтено, что причиной ДТП послужила грубая неосторожность самого потерпевшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд первой инстанции посчитал, что 150 тысяч рублей компенсируют нанесенный вред. Облсуд согласился с этим решением. Оно уже вступило в силу.