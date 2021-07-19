В Волгограде отключили радио и телевидение

Кратковременные отключения теле- и радиосигнала в Волгограде и области возможны с 19 по 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром первого рабочего дня, 19 июля, жители Волгограда остались без радио и телевидения. Однако отключение вещания временное. На неделе с 19 по 25 июля возможны кратковременные перерывы в трансляции. Проводятся профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в волгоградском филиале РТРС. В понедельник в областном центре и в близлежащих населенных пунктах с 7.00 до 16.00 возможны перебои в вещании телевизионных пакетов «РТРС-1», «РТРС-2», телеканала МТВ», а также «Русского Радио», «Радио книга», «Ретро ФМ», «Спорт ФМ», «Радио Дача», «Новой Волны», «Максимума», «Европы Плюс», «Эхо Москвы», «Радио России», «Маяка», «Нашего радио», «Радио 7», «Орфея», «Вести ФМ».

Также 19 июля перебои в трансляции телевидения и радио ожидаются в Клетской, Нехаевской, Урюпинске, Чилеково до 11.00-12.00. 20 июля с 8.00 до 14.00 возможны проблемы в показе телеканалов в поселке Комсомольский Калачевского района, а в Суровикино в этот же день – с 7.00 до 16.00. Кратковременные перерывы вещания пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2» 21 июля будут в селе Давыдовка Дубовского района с 9.30 до 15.30.