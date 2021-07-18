Ковид убил 53-летнего жителя Волгограда

От ковида умер волгоградец 53 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки коронавирус унес жизни 10 жителей Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди погибших – 53-летний житель Волгограда. Изначально у мужчины обострилась хроническая болезнь, он попал в больницу. А позже врачи нашли COVID-19. С поражением легких пациента госпитализировали в клиническую больницу № 4. Известно, что у умершего были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной систем. Самым пожилым пациентом, скончавшимся от коронавиурса в эти сутки, стал 92-летний волгоградец.

Отметим, что больше всего случаев ковида в Волгограде (1570, на втором месте идет Волжский (76).Также коронавирус нашли у жителей еще восьми районов области: Урюпинском, Калачевском, Михайловке, Камышинском, Фроловском, Серафимовичском, Городищенском, Иловлинском.