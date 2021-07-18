С 19 июля в одном районе Волгограда отключат горячую воду

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. В понедельник, 19 июля, еще в одном районе горожане не смогут принять горячий душ - в Красноармейском. Жители южной части будут вынуждены греть воду до 29 июля включительно. Это касается многоэтажных домов № 8, 10, 12, 14 по улице Ватутина, № 21, 23, 25, 27, 29, 31 по Тарифной, № 5, 7, 9 по Курильской.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» готовятся к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. Специалисты на период отключений проводят гидравлические испытания сетей. Помимо этого в случае необходимости ремонтируют котельные. В этом случае воду перекрывают на две недели.