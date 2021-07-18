В двух районах Волгоградской области ремонтируют дороги

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Волгоградской области приводят в порядок трассы. Сейчас два подрядчика работают в Руднянском и Еланском районах. «Мостдорсервис» и «Стройдорком» ремонтируют сразу три участка автодороги «Жирновск - Вешенская». Всего заменят 25 километров асфальта, общая площадь магистралей – порядка 206 квадратных метров.

- Введутся работы по устройству выравнивающего слоя покрытия, замена дорожной одежды производится методом ресайклирования: изношенный слой асфальта полностью демонтируют и используют его в качестве компонента щебеночно-цементного основания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что в этом году дорожники отремонтируют и построят 700 кило автомагистралей.