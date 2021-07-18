МЧС предупредило о 42-градусной жаре в Волгоградской области 18 июля

В Волгограде и области ожидается аномальное пекло. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Невыносимое пекло придет в Волгоградскую область с 18 по 21 июля. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, в эти дни ожидается +40...+42ºС. Спасатели предупреждают жителей о сильной жаре и высоком риске пожаров.

В понедельник, 19 июля, в некоторых районах области пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер днем юго-восточный с порывами 5-10 м/с, ночью северный 3-8 м/с. Температура в регионе поднимется до +42º, в темное время сутки опустится до +21...+26°. В Волгограде +37...+39º, +24...+26° соответственно.

МЧС напоминает о правилах безопасности. С обеда и до вечера на улицу лучше не выходить, как минимум не находиться на открытом солнце. Носить головной убор и одежду из легких, натуральных тканей. Побольше чистой воды, никаких спиртных напитков и газировок – они только усугубят состояние и усилят жажду. Кушать лучше овощи и фрукты. Тем, кто работает на улице, стоит делать перерывы каждые 15-20 минут.