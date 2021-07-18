Под Волгоградом перевернулась «Шкода»: три человека в больнице

Три человека попали в больницу. Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло 17 июля в пять утра на 124 километре трассы «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск»: «Шкода Октавия» вылетела с дороги и перевернулась. Внутри находились три человека. У виновника аварии, 24-летнего парня, не было водительских прав.

- Водитель двигался по 124 км автодороги со стороны города Палласовка в сторону города Николаевск, не справился с управлением автомашиной и совершил опрокидывание в кювет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге сам водитель, его пассажиры - 23-летняя девушка и 25-летний парень – попали в больницу с травмами.