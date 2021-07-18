«Папа, я попал в ДТП, нужно 300 тысяч»: мошенник обманул пенсионера из Волгограда

Мужчине грозит тюрьма. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

86-летний пенсионер из Волгограда стал жертвой мошенника и лишился 300 тысяч рублей. Аферист оказался непростым: сам прописан в Луганской области и имеет три гражданства. В Россию приехал заработать, но, увы, незаконно. Связался с бандой преступников, которые обманывали наивных граждан и забирали все сбережения. Им оказался пожилой мужчина из Центрального района. 27 мая пенсионеру позвонил якобы его сын с плохой новостью: он попал в ДТП, нужно 300 тысяч, чтобы заплатить пострадавшим. Деньги нужно было передать водителю. Позже выяснилось, что настоящий сын не звонил отцу.

- На территории Воронежской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 29-летний неработающий мужчина, имеющий три гражданства и проживающий на территории Луганской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».