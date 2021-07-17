Молодая волгоградка скончалась от последствий коронавируса

45-летняя жительница Ольховского района стала самой молодой жертвой COVID-19 за 16 июля 2021. Женщину положили в городскую больницу № 1 Камышина на третий день болезни, у нее диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Спасти ее не смогли. Возможно, сказалось то, что у волгоградки были хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Еще шесть женщин и один мужчина скончались от осложнений из-за коронавирусной инфекции.

74-летняя жительница Кумылженского района уже через сутки после появления симптомов вызвала скорую помощь. Из-за острого течения заболевания ее госпитализировали в Михайловскую центральную районную больницу. Диагноз – COVID-19 с двусторонней пневмонией. Но, несмотря на раннее обращение за медпомощью, женщина скончалась. У пожилой волгоградки были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и бронхолегочной систем.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Оперштаб просит жителей Волгоградской области соблюдать масочный режим и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться за квалифицированной медицинской помощью.