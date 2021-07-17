Больше всего жители дворов в центре Волгограда мечтают об урнах и парковках

Жителям центра есть, где погулять, а припарковать машину целая проблема. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новую концепцию благоустройства дворов разработают в Волгограде. Этим занимается Центр компетенций ВЯЗ. Чтобы выяснить основные потребности горожан, архитекторы встретились с председателями нескольких домов по Ткачева, Мира, Профсоюзной, Иркутской и Пархоменко. Волгоградцы заявили, что им необходимы парковки во дворах, на которых будет возможно разместить не менее 30% машин всех собственников. Жители предложили урбанистам обновить озеленение и высаживать во дворах те деревья и кустарники, которые приспособлены к местному климату.

Некоторые пользователи в социальных сетях центра ВЯЗ удивились таким решениям опрошенных жителей:

- «Прочитала и не совсем поверила. Главное во дворах парковки сделать? Серьезно? И прям жильцы по улице Мира мечтают во дворе вместо тенистых уголков сделать асфальтное плато? Не смешно даже».

- «Главное, тень надо планировать, как в Израиле» - сошлись во мнениях пользователи.

Кроме уже озвученных идей, председатели многоэтажек попросили внести в план единую схему движения во дворах и установить дорожные знаки, оборудовать арки в домах отдельным освещением, создать зоны для выгула собак, установить беседки и большое число урн.

Некоторые пользователи, напротив, урбанистов поддерживают. Погулять жителям центра есть где, а машину и правда оставить негде.

- «Парковка не является главным приоритетом зонирования жилых кварталов. Ребята из центра «ВЯЗ» подготовят инженерные системы для оттока воды, ливневки. Также будет проработана зона для размещения мусорки. Детские и спортивные площадки, озеленение, малые формы, урны и скамейки. <…> Пора нашему городу заняться цивилизованным улучшением городской среды, где помимо мною перечисленных задач, еще будет место для парковки и выгула собак. Это будет лучше, чем парковка на тротуаре или помеченные животными кусты и детская песочница».

Архитекторы Центра «ВЯЗ» планируют пригласить на встречу председателей домов из других районов города, чтобы собрать больше разных предложений. Параллельно с этим, сбор пожеланий идет и в социальных сетях Центра «ВЯЗ».