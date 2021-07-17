Сбор макулатуры для помощи мальчику с СМА организовали в Волгограде

Фото: инстаграм Анастасии Шаховой.

Мэрия Волгограда не осталась равнодушной к проблеме семьи Шаховых и объявила на официальном сайте акцию «Добрая среда». В муниципальных молодежных центрах каждого района организовали сбор макулатуры. Деньги, полученные от сдачи сырья, направят на лечение Ильи Шахова. У годовалого волгоградца редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Сейчас у ребенка есть проблемы с дыханием и приемом пищи. Для лечения заболевания применяется препарат за 160 млн рублей. Но дороговизна лекарства не единственная проблема. Для его использования необходимо получить разрешение Минздрава, поскольку препарат не зарегистрирован в России.

Накануне Министерство отказало семье Шаховых в назначении этого лекарства для лечения. Но родители малыша продолжают бороться. Поэтому акция по сбору макулатуры для спасения Ильи так важна. В ней уже приняли участие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний Волгоградской области, о чем они сообщили на своем официальном сайте.

Волгоградцев просят сдавать макулатуру по следующим адресам:

- Красноармейский район: МДЦ «Ракурс», ул. Светлоярская,46. Будние дни с 10.00 до 17.00.

- Кировский район: МЦ «Чаплин», ул. Кирова, 145. Будние дни с 13.00 до 19.00.

- Советский район: Центр «Доверие», ул. Электролесовская, 86. Будние дни с 13.00 до 17.00.

- Ворошиловский район: ПМК «Флагман», ул. Череповецкая, 11/5. Понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00.

- Центральный район: МЦ «Друзья», ул. Пушкина, 14. Понедельник, среда, пятница с 09.00 до 12.30.

- Дзержинский район: СТК «Дзержинец», ул. Шекснинская,24. Будние дни с 15.00 до 18.00.

- Краснооктябрьский район: МЦ «Метро», ул. Кузнецова,26. Будние дни с 14.00 до 19.00.

- Тракторозаводский район: ПМК «Надежда», ул. Борьбы,1. Будние дни с 16.00 до 18.00.