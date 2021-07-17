Женщину с карими глазами и красными волосами две недели ищут в Волгограде

- Помогите найти человека! – просят волонтеры поискового отряда Лиза Алерт из Волгограда. На этот раз они заняты поиском 82-летней Лидии Марченко (Орловой). О ней нет никаких вестей с 4 июля, в какой одежде женщина вышла из дома, тоже никто не видел. Есть только фотография и рассказы близких о том, что Лидия Моисеевна в последнее время красила волосы красной краской для волос. Рост женщины около 160 см, она нормального телосложения, глаза карие. Всю информацию о волгоградке собирает инфорг поискового отряда Лиза Алерт Наталья. Ее телефон 89061679444.

Женщину потеряли из вида 4 июля. Фото поискового отряда.

Продолжаются поиски и 63-летнего Владимира Самсонова. О его местонахождении ничего не известно с 18 июня. Мужчина проживал в поселке Приморск Быковского района. Рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.