Жители Кировского района Волгограда проведут субботу без света

Немного подпортили выходной день электрики жителям сразу нескольких улиц Кировского района. Люди собирались посвятить день уборке и готовке, но вместо этого отправятся гулять и на пляж. В 9 утра субботы им отключили электричество, и вернут теперь только в 5 часов вечера: энергетики приводят в порядок электросети без выходных. О плановых отключениях предупредила компания «Россети Юг».

Как сообщают энергетики, под отключение попали дома 15-37, 2 на улице Пальмовая, дома 2а-8а и 3а-21 на улице Майской. В переулке Майском без света сидят жильцы домоа 1-1а, на Ковыльной – без электричества дома 1-15 и 2-20, на Лавровой - дома 82-90. К вечеру субботы работы обещают закончить.