До +39 и грозы: какая погода будет в Волгограде в субботу, 17 июля

Синоптики обещают кратковременные грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцев ждут жаркие выходные 17 и 18 июля. Дожди, которые местами прошли в пятницу, ничего, кроме эффекта парилки, не принесли. Спасительная прохлада в эти дни разве что в Волге. Ее температура, по информации Волгоградского ЦГМС, +24,4 – температуру воды измеряли в 8.00 в районе речпорта. Воздух же днем в субботу в Волгограде снова прогреется до +37, несмотря на облака. Грозы и дожди тоже ждут, но жару они не сбавят. В области еще жарче – в южных районах 17 июля будет +39.

При грозах синоптики прогнозируют сильный шквалистый ветер – он будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. В такую жару это очень опасное явление. Если случится природный пожар, с таким ветром бороться с ним будет очень трудно. Поэтому нужно быть очень аккуратными во время отдыха на природе.