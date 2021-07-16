Улицу Чуйкова в Волгограде снова отдадут пешеходам на все выходные

Машины не будут мешать пешеходам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэрия очень заботится о здоровье своих жителей: если раньше они могли подъехать на автомобиле прямо к ресторану на Чуйкова, где планировали ужинать, то теперь перед едой им придется прогуляться пешком. Улицу Чуйкова сделают пешеходной зоной с вечера 16 июля и на все выходные. Пешеходы смогут кататься на самокатах и велосипедах по проезжей части, а автолюбителям придется оставить свои авто на соседних улицах и бесплатных городских парковках.

Проезжую часть перекроют с 22.00 16 июля и до 2.00 19 июля 2021 года. В этот раз пешеходная зона протянется от улицы Краснознаменской до школы №81.

- Пешеходный режим по согласованию с УМВД по Волгограду вводится в связи с большой интенсивностью пешеходных потоков на Центральной набережной в выходные дни, - объясняют в мэрии. В прошлые выходные результаты этого эксперимента понравились и гаишникам, и чиновникам, и пешеходам.

ВАЖНО

Где оставить машину

Бесплатные парковки есть у музея «Россия. Моя история», на Нижней террасе Центральной набережной, площади Павших Борцов и одной стороне улицы Советской (обращайте внимание на знаки и четные/нечетные дни).