Жители многоэтажки на Дегтярева неделю страдали от жуткой вони в подъезде

Кошки и собаки очень любят забираться в подвалы жилых домов. Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Целую неделю жильцы дома №17 на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе Волгограда страдали от невыносимой вони. Терпение кончилось у медработников, которые приезжали в этом дом к пациентам на вызов. Они обратились в редакцию с просьбой помочь и расшевелить коммунальщиков.

- По улице Дегтярева, 17, постоянные проблемы с водопроводом, канализацией. Сейчас там стоит смердящий запах (вонь сильная - не передать словами). Нам, сотрудникам медицины, необходимо приезжать на вызовы, но зайти в подъезд невозможно! Жильцы говорят, вызов сделан в ЖКХ, а результата нет уже как неделю. Возможно, любимая газета поможет жильцам расшевелить сотрудников ЖКХ, чтоб устранить данную проблему!

Мы обратились в администрацию Волгограда и всего за несколько часов спасли людей от проблемы, которая их беспокоила неделю. Как оказалось, в управляющей компании ни о каких бедах этого дома не слышали. Официального обращения от жильцов не поступало.

- Сотрудники УК обследовали дом. В подвале нашли труп животного. Его убрали, теперь все должно быть в порядке, - рассказали в мэрии. И добавили, что с инженерными коммуникациями в доме все в порядке.

Первым делом жильцам дома на любую проблему следует жаловаться в управкомпанию, которая обслуживает дом. Чтобы ее начали решать, лучше сделать письменное обращение.