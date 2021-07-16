«Метроэлектротранс» признали нарушителем конкуренции из-за киосков на станции «Профсоюзная»

УФАС поставило точку в деле об аренде помещений на станции "Профсоюзная" Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы завершило рассмотрение дела в отношении МУП «Метроэлектротранс» по сдаче в аренду киосков на стации скоростного трамвая «Профсоюзная». Были признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В подземном переходе появилось множество ларьков. Как сообщили «КП-Волгоград» в УФАС по региону, в октябре 2020 года МУП «Метроэлектротранс» признало несостоявшимся аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества - части сооружения-строения пешеходного перехода линии скоростного трамвая станции «Профсоюзная».

Тогда предприятие заключило договор с индивидуальным предпринимателем, который подал единственную заявку на участие в торгах. При этом контракт не соответствовал проекту соглашения. Затем «Метроэлектротранс» и ИП заключили дополнительный договор в нарушение требований законодательства, который изменил условия предыдущего контракт. Внеслись корректировки по арендуемой площади и размер платы.

- Представитель МУП «Метроэлектротранс» на одном из заседаний комиссии пояснил, что выявленные расхождения в документации аукциона, проекте договора и заключенном договоре, носят незначительный характер и являются лишь ни на что не влияющими «описками» и «арифметическими ошибками», - отметили в УФАС по Волгоградской области.

Однако доказательства устранения ошибок не были предоставлены. По итогам рассмотрения дела «Метроэлектротранс» был признан нарушителем Закона о защите нарушения конкуренции. Предприятию выдали предписание о возврате имущества на станции «Профсоюзная» предпринимателю. Также в Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело по заявлению прокуратуры о признании договора арены, который был подписал предпринимателем и муниципальным унитарным предприятием, недействительным.

- Мы надеемся, что суд учтет нашу позицию и договор будет расторгнут до того момента, как закончится срок его действия, - рассказала заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ольга Ячменева.