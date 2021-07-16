Мэрию Волгограда обязали привести в порядок «Остров Людникова»

В течение полугода место героических сражений на берегу Волги должны привести в порядок. Фото: Анастасия Обуденкова.

Суд обязал администрацию Волгограда и «ЖКХ Краснооктябрьского района» провести работы по сохранению «Острова Людникова». Место ожесточенных боев, где сражение с немецко-фашистскими захватчиками вела 138-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Людникова, сейчас находится в запустении. С целью сохранить объект культурного значения в суд с иском обратился прокурор Краснооктябрьского района.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, «Остров Людникова» находится в оперативном управлении МБУ ЖКХ «Краснооктябрьского района» на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда. Однако обязанности по содержанию объекта в Нижнем поселке завода «Баррикады» выполняются ненадлежащим образом. На постаменте есть сколы на облицовочных мраморных плитах, а через тротуарную плитку прорастает трава.

Краснооктябрьский районный суд обязал администрацию Волгограда в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить районной администрации, как учредителю МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района», средства на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. А «ЖКХ Краснооктябрьского района» в течение полугода со дня выделения денег должно провести эти работы. Мэрия подала апелляционную жалобу. Однако судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда она осталась без удовлетворения. Решение Краснооктябрьского районного суда не изменилось.