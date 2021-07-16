В Волгограде кроссовер сбил школьника на велосипеде: ребенок в больнице

Авария в Краснооктябрьском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне утром, 15 июля, в Краснооктябрьском районе Волгограда 12-летний школьник на велосипеде попал под колеса автомобиля. В 10.20 на улице Богунской 40-летний водитель на кроссовере «Hyundai Creta» ехал со стороны улицы Еременко по направлению к Таращанцев. Напротив дома №84 иномарка сбила ребенка, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть в неположенном месте. Скорая помощь увезла его в больницу.

В Дзержинском районе в четверг 18.30 столкнулись иномарка и мотоцикл. 64-летний мужчина за рулем «Kia Rio» на улице Расула Гамзатова напротив ТРК «Мармелад» делал разворот. Автомобилист не уступил дорогу ехавшему мотоциклу «CFMOTO 400» под управлением 37-летнего водителя. Мотоциклист с травмами был госпитализирован.