Скорость 600 километров в час: истребители отработали дозаправку в небе в Волгоградской области

Фото: ЮВО

В Волгоградской области военные летчики отработали дозаправку в воздушном пространстве. Сложный элемент практической подготовки выполнили экипажи бомбардировщиков Су-24М и Су-34. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, процесс заправки проводился на высоте от 4,5 тысяч до 6-ти тысяч метров. Скорость истребителей была около 600 километров в час.

Дозаправка в воздухе проводилась с самолета Ил-76. Бомбардировщики Су-24М и Су-34 держались от воздушного танкера на расстоянии менее 20 метров. При этом отработка навыков была в условиях густой облачности днем и ночью, одиночно и в составе пары. Всего в учениях приняли участие более 20 летных экипажей.