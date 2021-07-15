Шквалистый ветер и сорокоградусное пекло: погода в Волгоградской области 16 июля

Погода в Волгоградской области на 16 июля: будет жарко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Июль в Волгоградской области в полном разгаре в прямом и переносном смысле. С раннего утра волгоградцы жалуются на жару, а днем пекло такое, что на асфальте можно жарить яичницу. И до конца недели прохладнее не станет. Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики гидромецентра, 16 июля в Волгограде и области температура поднимется до 38 градусов, а сильный ветер по ощущениям превратит регион в пустыню.

Ветер разгонится до 15-20 м/с. Но не везде, а в отдельных районах. В некоторых частях региона будет 2-7 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Волгоградцев предупреждают о высоком риске пожаров. Стоит помнить несколько правил, чтобы не упасть в обморок: пить больше чистой воды, носить одежду из натуральных тканей, головной убор обязателен, на открытом солнце с 12 до 16 часов лучше не находиться.

ПОГОДА В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

В области: ночью +19...+24°, местами до +14°, днем +33...+38°.

В Волгограде температура воздуха: ночью +22...+24°, днем +34...+36º.