В Волгограде 16 июля без электричества останутся 3 района

Электричества у волгоградцев не будет весь день Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде продолжаются плановые ремонтные работы электрооборудования и линий электропередач. Они не обходятся без временного отключения электричества в домах горожан. В пятницу в Волгограде с временными неудобствами столкнуться жители трех районов. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», без света 16 июля частично останутся Кировский, Советский и Тракторозаводский районы.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет по адресам: улица Абганеровская, 31-43, 32-48; переулок Ольховский, 11, 10-26; переулок Гороховский, 3-17, 4-12; улица Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улица Пальмовая, 11-15; переулок Волжский, 4а-6, 1-7, 10.

В Советском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся десятки домов. Будут обесточены улица Волгоградская, 152, 154, 158, 160, 162, 164; улица Деповская, 1-11, 4-12; улица Валентины Терешковой, 1д, 1и, 1л, 2, 3а, 3б, 3д, 3к, 4, 6а, 8-14; улица Октябрьская, 1, 5, 7, 4-10; улица Степная, 1а, 1б, 1-7, 7а, 9-15, 19, 21, 6а, 36, 38; улица Крымская, 79, 87а, 87, 91а, 91, 95, 99-105, 105а, 64-76, 76б, 78-84, 88, 92-98, 98а, 100-106; улица Лесная, 18, 20; улица Голубятникова, 3-7.

В Тракторозаводском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на улице Вильнюсской, 1-45, 31а, 2-40, 20а, 34а, 34б; на улице Самаркандской, 1-39, 33а, 2-42, 2а, 8а; на улице Падунской, 1-25, 1а.