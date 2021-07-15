В Университете бизнеса Уралсиб проведут вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции»

Фото: банк "Уралсиб".

Университет бизнеса Уралсиб приглашает на онлайн-вебинар на тему «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции». Видеоконференция состоится 22 июля в 11:00 (по московскому времени). Участие бесплатное, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

В прямом эфире предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов Елена Белякова представит полезный контент, разберет кейсы и ответит на вопросы слушателей в прямом эфире.

На вебинаре расскажут, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.

Программа вебинара обширная. Участники смогут получить ответы на следующие вопросы: как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса? Как проверить будущий спрос – актуальность выбранного направления? С чего начать тестирование ниши? Как правильно прогнозировать желаемый результат? Что контролировать, считать и какие выводы делать?

- По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом – шаблон «Расчет финансовой декомпозиции», - говорят в банке. - Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»