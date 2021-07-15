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Происшествия15 июля 2021 16:52

Грозит по 5 лет: в Волгограде задержали банду сутенеров-рецидивистов

Пять волгоградцев содержали бордели в банях и съемных квартирах
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчин задержали, им грозит тюрьма.

Мужчин задержали, им грозит тюрьма.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пачки долларов, пистолеты, ножи и записи о клиентах нашли полицейские Волгоградской области у пятерых сутенеров. Мужчины из Красноармейского района города-героя и Светлого Яра в возрасте от 39 до 53 лет зарабатывали на жизнь, организовывая бордели в банях и съемных квартирах. Нанимали женщин, готовых дарить любовь за деньги, а уж от клиентов, судя по доходам, отбоя не было.

- В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 300 тысяч рублей, 12 200 долларов США, банковские карты, сотовые телефоны, черновые записи, пневматический и травматический пистолеты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Банду задержали бойцы Росгвардии. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

- Трое из задержанных ранее судимы за аналогичное преступление, В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление иных организаторов и участников противозаконной деятельности, - добавили в ведомстве.

Мужчинам грозит по 5 лет тюрьмы.