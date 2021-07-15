Из Волжского за 28 минут: в Волгограде 16 июля протестируют «Ласточку»

Фото: Приволжская железная дорога

В пятницу, 16 июля, в Волгоградской области пройдет тестовая поездка скоростного электропоезда ЭС1П «Ласточка». Электричка проедет по маршруту «Волгоград – Волжский – Волгоград» без дополнительных остановок. Она отправится в путь в 8.40 от первой платформы станции «Волгоград-1». На вокзал города-спутника электропоезд прибудет менее, чем за полчаса - в 9.08.В областной центр он вернется в 10.16, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Проехаться в «Ласточке» смогут все желающие. Главное – соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. В скоростном электропоезде работают кондиционеры, видеонаблюдение. Для удобства пассажиров каждый вагон оборудован регулируемыми креслами и местами для инвалидов, биотуалетами, розетками для зарядки гаджетов и информационным табло. «Ласточка» может развить скорость до 160 километров в час.

В пятницу в честь 150-летия Приволжской железной дороги состоится только тестовая поездка скоростного электропоезда между Волгоградом и Волжским. Если данный подвижной состав будет востребован пассажирами, то железнодорожники примут решение о введении маршрута на постоянной основе.