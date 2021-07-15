Улицу Либкнехта в Волгограде не стали перекрывать из-за ремонта

В разных районах Волгограда продолжается ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжается сезон ремонта дорог. Всего в этом году в городе предстоит обновить более 80 магистралей. В Дзержинском районе близятся к концу работы на улице Карла Либкнехта. На проезжей части укладывают финишный слой асфальта, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Ранее там заменили бордюр, колодцы, укрепили просевшее местами грунтово-щебеночное основание. После окончания ремонта подрядчик сделает примыкания к проезжей части по улице Карла Либкнехта, нанесет разметку.

Из-за дорожных работ решили не перекрывать всю улицу: техника занимает только одну полосу. но водителей предупреждают, что возможно затрудненное движение. Поэтому лучше выбирать объездные пути в микрорайоне. На другой дороге в Дзержинском районе – проезде Аптечном – ремонт только стартовал. Она связывает между собой улицу Историческую и Серийный проезд с выходом на шоссе Авиаторов. Поэтому по плану восстановят, в том числе, выезды на крупные магистрали.

На проезде Аптечном удалили старый слой асфальта, основание укрепили щебнем. Сейчас рабочие укладывают выравнивающий слой покрытия, а затем восстановят поврежденные колодцы. После положительного заключения экспертов лаборатории о качестве проведенных работ, специалисты уложат финишный слой асфальта и нанесут разметку. Также в Дзержинском районе в 2021 году восстановят и другие дороги, в том числе на улицах Моторной, Пермской, Тургенева, Осипенко, Нильской.

А в Центральном районе в рамках реконструкции улицы Дымченко уложили первый слой асфальта. Протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров. За 20 лет улица Дымченко ни разу не обновлялась, поэтому она вся была в ямах и ухабах. Разрушился и бордюр, который уже восстановили. Также рабочие укрепили грунтовое основание проезда. Для укладки нового полотна работают 7 единиц спецтехники. По запросам жителей близлежащих домов, подрядчик уложил обновил тротуарные дорожки. После лабораторной экспертизы строители начнут укладку финишного слоя асфальта. Кроме улицы Дымченко в центре города в этом году также реконструируют улицу Чапаева. Сейчас на объекте меняют бордюр.