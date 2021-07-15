Банк Уралсиб начислит клиентам 1 500 рублей дополнительно к «школьной» выплате

Фото: банка "Уралсиб".

Банк Уралсиб запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате». Ее участниками станут клиенты, которые получили единовременную выплату от государства. 10 тысяч рублей направили семьям для подготовки детей к школе.

Чтобы получить бонусные рубли, в банк идти не нужно. Их начислят автоматически на карты Банка Уралсиб, подключенные к программе лояльности «Уралсиб Бонус», – до 10 числа месяца, следующего за месяцем поступления выплаты.

- Один бонусный рубль равен одному российскому рублю, - уточняют в банке. - Бонусная сумма будет начислена дополнительно на каждого ребенка, имеющего право на государственную «школьную» выплату.

Подробные условия акции размещены на сайте банка. Узнать больше о программе Уралсиб Бонус Вы можете здесь. Также свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»