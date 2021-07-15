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Общество15 июля 2021 12:49

Волгоградский пристав ради годовых показателей нарушил закон

По вине исполнителя казна недополучила 200 тысяч рублей
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Судебный пристав по особым исполнительным производствам из Волгоградской области ради успехов в карьере нарушил уголовную статью и лишил казну 200 тысяч рублей. Ему грозит два года тюрьмы.

В декабре 2020 года, чтобы завысить годовые показатели, исполнитель «нарисовал» в отчете 21 постановление. Все они касались судебных штрафов, которые должны были заплатить волгоградцы и которые этого не сделали. Документы нужно было отправить в суд и привлечь нарушителей уже по УК. Но пристав решил сделать это потом, как будет время. Фактически же документами исполнитель занялся после вмешательства прокуратуры, но из-за служебного подлога казна недополучила 200 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела проводится СО по Дзержинскому району СУ СК Российской Федерации по Волгоградской области. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.