Волгоградский пристав ради годовых показателей нарушил закон

Судебный пристав по особым исполнительным производствам из Волгоградской области ради успехов в карьере нарушил уголовную статью и лишил казну 200 тысяч рублей. Ему грозит два года тюрьмы.

В декабре 2020 года, чтобы завысить годовые показатели, исполнитель «нарисовал» в отчете 21 постановление. Все они касались судебных штрафов, которые должны были заплатить волгоградцы и которые этого не сделали. Документы нужно было отправить в суд и привлечь нарушителей уже по УК. Но пристав решил сделать это потом, как будет время. Фактически же документами исполнитель занялся после вмешательства прокуратуры, но из-за служебного подлога казна недополучила 200 тысяч рублей.

- Расследование уголовного дела проводится СО по Дзержинскому району СУ СК Российской Федерации по Волгоградской области. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.