Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 12:47

Под Волгоградом сносят 134 незаконные теплицы

Бульдозер снесет строения в Городищенском районе на площади 21 гектар
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УФССП по Волгоградской области

Фото: УФССП по Волгоградской области

На земельном участке в Городищенском районе начался принудительный снос незаконных теплиц. Они были незаконно построенными. Исполнительный лист о демонтаже строений поступил в районное отделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. По решению суда предприниматель должен за свой счет снести 134 теплицы, которые находятся на земельном участке площадью 21 гектар. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Судебный пристав сообщил должнику о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного демонтажа. Однако самостоятельно предприниматель к сносу не приступил. Тогда демонтаж тепличных строений начался в присутствии судебных приставов без участия владельца. После того, как 134 объекта бульдозер сравняет с землей, должнику придется оплатить все расходы.