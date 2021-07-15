В Волгоградской области месяц ищут пропавшего 32-летнего мужчину с татуировкой на ноге

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Уже месяц в Волгоградской области ищут 32-летнего жителя Урюпинска. Матвей Пущин ушел из дома в середине июня. С тех пор о нем ничего неизвестно, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Полицейские просят волгоградцев оказать помощь в поиске пропавшего без вести мужчины.

Матвею Пущину на вид 35 лет, его рост 175 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины темные короткие волосы, карие глаза, размер обуви 42-43. На животе у пропавшего есть шрам в 2 сантиметра, а на левой ноге татуировка в виде рисунка. В день исчезновения был одет в синие джинсовые шорты, бежевую футболку, темные резиновые шлепки. Раньше никогда из дома не уходил.

- Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефонам полиции Урюпинска 8(84442) 4-34-18, областного Главка МВД 30-43-45 или 02, - отметили в ГУ МВД России по региону.