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Общество15 июля 2021 9:50

В Волгограде резко подорожали морковь и капуста, но подешевел картофель

Волгоградстат опубликовал цены на сезонные овощи
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Цены на сезонные овощи то растут, то падают.

Цены на сезонные овощи то растут, то падают.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Цены на сезонные овощи по-прежнему «скачут». Казалось бы, в разгар лета картофель и капуста должны стоить копейки, ведь сейчас на их выращивание уходит гораздо меньше ресурсов, но не тут-то было. По последним данным Волгоградстата, с 12 июня по 5 июля стоимость некоторых продуктов из борщевого набора заметно выросла. Это касается капусты белокочанной, цена на которую подскочила на 5,61%. Сегодня за кило волгоградцы отдают в среднем 32 рубля. Морковь подорожала сразу на 16,86% и стоит 87 рублей за кило.

А вот помидоры подешевели на почти 18%. Купить томаты можно в среднем за 90 рублей. Картофель стоит около 44 рублей, его стоимость снизилась на 8,8%. За лук репчатый волгоградцы отдают 29 рублей за кило, он стал дешевле на 7,5%.