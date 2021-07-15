В волгоградском ресторане «Корона» грубо нарушали антиковидные меры

Суд оштрафовал владельца ресторана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор проверил ресторан «Корона» по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда на соблюдение антиковидных мер. Инспекторы нашли немало нарушений, из-за которых сотрудники и гости заведения могли заразиться коронавирусом. Не было «входного фильтра», то есть работникам не измеряли температуру перед началом смены. Отсутствовали и кожные антисептики, которые по правилам должны обязательно стоять у дверей. А столики, куда рассаживали посетителей, находились слишком близко друг к другу, тогда как между ними должна быть дистанция в полтора метра.

Руководителя ресторана «Корона» оштрафовали. Он обязан устранить нарушения.

- В связи с выявленными нарушениями решением Краснооктябрьского районного суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.