В Волгограде за 10 дней 9 человек пострадали по вине пьяных водителей, один погиб

Останавливать и проверять будут всех. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В ближайшие дни улицах Волгограда и области будет много сотрудников дорожной полиции. ГИБДД вынуждена устроить массовые рейды по причине того, что с каждым днем все больше водителей стали позволять себе садиться за руль пьяными. К несчастью, страдают из-за этого ни в чем неповинные люди. Статистика пугающая: только за первые 10 дней июля в результате аварий с участием пьяных водителей пострадали 9 человек и один погиб.

- С целью выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, прежде всего фактов нетрезвого вождения, Госавтоинспекцией региона с 14 по 26 июля 2021 проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности и стабилизации безопасности дорожного движения, - предупредила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Рейды ожидаются настолько масштабные, что гаишников не хватит. На помощь сотрудникам ГИБДД позвали участковых, росгвардейцев и даже представителей народных дружин. Обещают останавливать машины массово. Пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей могут лишить прав на полтора-два года и оштрафовать на 30 тысяч. А если это не первое попадание в руки сотрудников ДПС в пьяном виде, последует уголовное наказание.

Кстати, если вы увидели, что человек за рулем пьян, лучше сообщить об этом наряду ДПС или в дежурную часть. Этим вы можете спасти чью-то жизнь. Телефоны «дежурки»: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.