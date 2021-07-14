Камышанин ранил ножом владельца магазина из-за консервов

Владельца магазина ранили из-за банки консервов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

54-летний владелец одного из продуктовых магазинов в Камышине повергся нападению со стороны неадекватного покупателя из-за банки консервов. Недовольный качеством товара 63-летний пенсионер сначала высказал претензии, а потом достал нож и ранил ИП. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, а о происшествии сообщили в полицию.

- По горячим следам полицейскими патрульно-постовой службы личность злоумышленника была установлена и он был задержан. Им оказался 63-летний пенсионер, местный житель, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пока уголовное дело на пенсионера не завели, проводится проверка. После судебно-медицинской экспертизы стражи порядка могут привлечь мужчину к уголовной ответственности.