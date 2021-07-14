Свыше тысячи волгоградцев пострадали от укусов клещей

Чтобы быть уверенным, что вы не подцепили вместе с клещом лихорадку, отнесите его в лабораторию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1070 волгоградцев с начала этого сезона подхватили клеща. Больше всего обращений к медикам зафиксировали в Волгограде – 435, дальше идут Котельниковский район, город Волжский, Михайловский и Урюпинский районы. В ведомстве успокоили волгоградцев – эти данные не превышают среднемноголетних значений.

Жителям напомнили, что при обнаружении клеща самостоятельно нужно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок, он обычно глубоко и сильно укрепляется. Или обратиться в травмпункт либо поликлинику по месту жительства. Чтобы быть спокойным, что вы не заразитесь лихорадкой, снятого клеща нужно привезти на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», по адресу ул. Ангарская 13Б.

Сейчас в Волгоградской области продолжаются акарицидные обработки открытых территорий – это места массового отдыха, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, базы отдыха, места хозяйственной деятельности. Также в регионе обрабатывают от клещей сельскохозяйственных животных.