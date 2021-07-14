Момент лобового столкновения на трассе Волгоград – Сызрань попал на видео

В ДТП пострадали оба водителя и одна пассажирка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупная авария случилась 14 июля в Камышинском районе Волгоградской области. Около 10 часов утра на 507 километре федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград лоб в лоб столкнулись автомобили «Сузуки» и «Лада Гранта». По предварительным данным, виноват 52-летний мужчина, который ехал за рулем отечественной легковушки. Он не справился с управлением и вылетел на встречку через сплошную, врезавшись в иномарку. Почему так произошло, предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

За рулем встречной «Сузуки» ехал 63-летний житель Татарстана. Он не мог ничего сделать – не было ни секунды, чтобы уйти от столкновения. В итоге в больницу с травмами попали оба водителя. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП также пострадала женщина – 50-летняя пассажирка «Лады».