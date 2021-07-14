Последователь Бэнкси взял на себя ответственность за рисунок в переходе на Мира

По заданию мэрии весной 2020 года подрядчик закрасил мозаику в переходе серой краской. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще в июне мэрия Волгограда пообещала восстановить мозаику в переходе на улице Мира. Панно создал живописец и графист Петр Чаплыгин. В прошлом году в переходе сделали косметический ремонт и закрасили мозаику «Голубь мира» вместе с граффити хулиганов. Волгоградцы возмутились, коммунальщики попытались стереть краску растворителем. Но удалось «открыть» только часть панно.

Недавно на пересечении улиц Мира и Комсомольской появилось новое изображение. Художник-аноним под псевдонимом LOKH перекрыл мозаику Чаплыгина таким же панно, но в современной интерпретации. Он выполнил его даже в той же цветовой гамме – бело-сине-красной.

- «Данная работа была создана с целью привлечь внимание людей к историческом переходу на улице Мира. Я хочу, чтобы ему вернули первоначальный вид. Без ларьков, без серых стен, а с оригинальной мозаикой работы Петра Чаплыгина» - написал граффитист в своем Instagram.

Поверх изображения художник нанес надпись “Сотрите это всё и вы найдёте Мир”. Чтобы никто не забыл о данном обещании.