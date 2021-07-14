Правильно «виноградарство»: Винный фестиваль пройдет в Волгоградской области осенью

В Волгоградской области вино производят шесть предприятий. Фото администрации Волгоградской области

Тематический фестиваль для виноделов России планируют организовать в регионе уже в осенью. Он станет одним из мероприятий форума «Волга-Дон Агро Фест», который пройдет 11-12 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области. Местные виноделы расскажут коллегам, как выращивать продукцию в условиях нашего сурового климата: когда очень жаркое лето сменяется морозной зимой.

В Волгоградской области производством вина занимаются шесть предприятий. Общая площадь виноградников - больше 80 гектаров. Самые большие территории у ООО «Дубовский виноград» - 38 гектаров. У этого предприятия и еще трех есть лицензии Росалкогольрегулирования на производство, хранение и поставки вина.

Волгоградская область – самая северная зона виноградарства в стране. Производителям приходится укрывать урожай зимой, и дополнительно поливать в жару. Однако ветреный и сухой климат защищает виноградники от болезней. В регионе нет филоксеры — главного вредителя, поражающего корни. Поэтому все сорта могут расти на своих корнях, сохраняя первозданное своеобразие.

Аграриям региона выделяют средства на возмещение затрат на создание и уход за виноградниками. Бизнесменам доступны льготы, по которым они могут купить оборудование и расширить производство. А по стране работает федеральный проект «Винный гид России». Он начался три года назад, основная цель — развитие и популяризация винодельческой отрасли, поддержка лучших отечественных производителей.