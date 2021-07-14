Волгоградцу за распространение детского порно дали 1,5 года тюрьмы

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полтора года тюрьмы получил житель Волгограда Владислав Веденеев за распространение порнографии с участием детей. Прокуратура добилась ужесточения наказания: изначально преступнику дали 3 года, но условно. Надзорный орган подал апелляцию и оспорил приговор районного суда.

- Веденеев 11 октября 2019 года скачал из сети Интернет два видеоролика порнографического содержания с участием малолетнего ребенка и разместил материалы в файлообменной сети, открыв к ним доступ неограниченному кругу лиц, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Более того, ссылки на запрещенные видео он опубликовал в соцсетях. Веденеева арестовали в зале суда. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.