Под Волгоградом в перевернувшейся на трассе «Ладе» пострадал полуторогодовалый мальчик

Накануне, 13 июля, в Дубовском районе Волгоградской области перевернулась «Лада Гранта», внутри которой находились 30-летняя мать и ее полуторогодовалый сын. Авария произошла на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» около трех часов ночи. Женщина вместе с ребенком ехала в сторону Камышина. На 55-ом километре она потеряла управление над транспортом. Легковушку вынесло в проезжей части на обочину, где она перевернулась. Чудом все остались живы и целы.

- В результате ДТП полуторагодовалый мальчик-пассажир автомашины получил телесные повреждения, от госпитализации отказались, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.