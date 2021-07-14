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Общество14 июля 2021 9:47

Спал на улице и в подвалах: волгоградка нашла сбежавшего из дома 14-летнего школьника

Органы опеки выясняют, почему подросток периодически убегает из дома
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Органы опеки выясняют, почему подросток периодически убегает из дома.

Органы опеки выясняют, почему подросток периодически убегает из дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 июля 29-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда узнала в 14-летнем подростке, который слонялся по двору многоэтажного дома на улице Маршала Еременко, пропавшего школьника из Средней Ахтубы. В соцсетях и СМИ распространяли информацию об исчезнувшем ребенке вместе с фотографией. Девушка подошла к несовершеннолетнему, ала ему денег на еду и отвлекала его разговорами, пока ехала полиция.

- Сотрудники полиции передали подростка медикам. В настоящее время им занимаются органы опеки. По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. Со слов ребенка, все это время он ночевал на улицах и подвальных помещениях и подъездах многоквартирных домов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, 14-летний школьник ушел из дома 8 июля. 42-летней опекунше сказал, что отправляется в поход. Взял с собой велосипед, вещи и 5 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что подросток не вернется, сообщила в полицию. Кстати, и до этого мальчик уходил из дома.