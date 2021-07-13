Более 25 улиц оставят без электричества в Волгограде 14 июля

Волгоградцы останутся без электричества с утра до вечера Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых ремонтных работ часть Волгограда 14 июля вновь останется без электричества. Специалисты будут чинить оборудование, а в это время волгоградцы будут вынуждены обходиться без электроприборов. В среду отключение света коснется более 25 улиц в пяти районах города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение 14 июля будет отсутствовать в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся 3 жилых дома №2, 2а и 4а, которые находятся на бульваре Энгельса.

В Кировском районе электричество будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Краснолиманская, 1-11, 4; улица Пилотская, 1-11, 2а-14; улица Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12.

В Советском районе с 11.00 до 14.00 обесточат 5-этажки №11, 13 и 15 на улице Даугавской.

В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители следующих адресов: улица Белоглинская, 1-29, 4-28; улица Валдайская, 198-206, 198б, 198а, 200а, 203а, 206а; улица Вяземская, 56; улица Ельшанская, 143, 143а, 139, 139/1; улица Калачевская, 56, 56а, 59; улица Комитетская, 74-80, 80а; улица Кронштадтская, 73-89, 94-106, 92а; улица Кузнецкая, 117-135, 129а, 146-152; улица Ленинградская, 139-147, 141а, 145а, 150; улица Чинаковская, 4; улица Уржумская, 34.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжение отключат в поселке Заречный по адресам: улица Советская, 1, 5, 9, 2-8, 7/1; улица Кавказская, 1-6, 4, 9; улица Песочная, 1-11, 4-14; улица Восточная, 1-9, 4, 8-16, 13, 15, 7а; улица Зеленая, 1-5, 2-10, 8а; улица Садовая, 1-25, 2-18. Также с 9.00 до 17.00 на севере Волгограда без света останутся улица Вильнюсская, 1-45, 31а, 2-40, 20а, 34а, 34б; улица Самаркандская, 1-39, 33а, 2-42, 2а, 8а; улица Падунская, 1-25, 1а.