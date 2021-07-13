В Волгоградской области из тюрьмы сбежала 60-летняя заключенная

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

Сотрудники волгоградского УФСИН 2 недели разыскивают заключенную колонии-поселения №3. Галина Орехова скрылась с выездного объекта исправительного учреждения 30 июня. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, женщина в 2020 году была осуждена за мошенничество на срок 1 год 8 месяцев.

Сбежавшей женщине 60 лет. Ее приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, коричневые волосы средней длины, карие глаза, среднее овальное лицо, средний лоб, брови средние дугообразные. Особых примет нет. Осужденная была одета в черную юбку, розовую футболку, зеленую косынку, синие шлепки, с собой у нее был черный пакет.

В региональном УФСИН предполагают, что Галина Орехова могла отправиться в хутора Креповский и Медведевский Урюпинского района. Волгоградцев, располагающей информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: (8442) 40-17-95, 40-18-53, 8-927-514-43-66 или «02».