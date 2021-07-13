Температура под сорок: МЧС предупредил волгоградцев о риске пожаров

В Волгограде будет под сорок градусов жары. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области становится жарче. 14 июля дневные температуры достигнут 36 градусов, сообщили «КП-Волгоград» с гидромецентре. А на солнце будет настоящее пекло. МЧС рассылает волгоградцам сообщения о чрезвычайной пожароопасности вплоть до 16 июля. Особенно это касается северо-восточных, северо-западных и южных районов.

Что касается погоды, то ни капли осадков не ждать. В регионе будет очень жарко и практически безветренно. Лишь местами порывы достигнут 14 метров в секунду, но при высоких температурах это вряд ли принесет облегчение.

Напомним, что в Волгограде на полусотрове Сарептском уже открыли городской пляж. На Тулака берег благоустроили и ждут разрешения, а на Сарпинском только начали обустраивать территорию.

ПОГОДА В ВОЛГОГРАДЕ И ОБЛАСТИ

Волгоград: ночью +19...+21°, днем +32...+34º.

Область: ночью +16...+21°, в отдельных северных районах +11...+15°, днем +31...+36°.