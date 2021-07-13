Не только ковид: среди волгоградцев растет заболеваемость ОРВИ

Волгоградцы стали чаще болеть Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области растет заболеваемость не только коронавирусом. Жители региона стали чаще заражаться острыми респираторными инфекциями. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 5 по 11 июля количество заболевших ОРВИ увеличился на 23% по сравнению с предыдущей неделей. В поликлиники обращаются, в основном, волгоградцы от 15 лет и старше. Специалисты отмечают, что у некоторых пациентов с признаками простуды выявляют ковид.

- По результатам проводимого вирусологического мониторинга среди лиц с признаками ОРВИ циркулируют парагрипп, риновирус, а также возбудитель COVID-19, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве просят волгоградцев своевременно сделать прививку от коронавируса, а осенью пройти вакцинацию от гриппа. Интервал между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Также жителям еще раз напомнили, что в общественных местах необходимо быть в масках, а руки нужно обрабатывать антисептиками.